Девятилетний мальчик получил ожоги во время поджога канистры в Завьялово

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово во время шалости с канистрой ребёнок получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Днём 11 июля в селе Первомайский несколько детей гуляли во дворе. Ребята нашли пластиковую канистру и решили заполнить её освежителем воздуха и поджечь. В результате ёмкость мгновенно загорелась. Один ребёнок получил ожоги.

Сотрудники МЧС предупреждают, чтобы предотвратить подобные происшествия, родители должны рассказывать детям об опасности игр с огнём. Рекомендуется показывать обучающие ролики и наглядно демонстрировать возможные последствия.