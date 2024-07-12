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Девятилетний мальчик получил ожоги во время поджога канистры в Завьялово

15:13, 12 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Девятилетний мальчик получил ожоги во время поджога канистры в Завьялово
15:13, 12 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ожоги\n#дети
Фото: unsplash.com (Alexey Demidov)
54
0

Во время шалости с канистрой 9-летний мальчик получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово во время шалости с канистрой ребёнок получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии. 

Днём 11 июля в селе Первомайский несколько детей гуляли во дворе. Ребята нашли пластиковую канистру и решили заполнить её освежителем воздуха и поджечь. В результате ёмкость мгновенно загорелась. Один ребёнок получил ожоги.   

Сотрудники МЧС предупреждают, чтобы предотвратить подобные происшествия, родители должны рассказывать детям об опасности игр с огнём. Рекомендуется показывать обучающие ролики и наглядно демонстрировать возможные последствия. 

15:13, 12 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
54
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ожоги\n#дети