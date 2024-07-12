Причинивший тяжкий вред здоровью малолетней дочери своей сожительницы ижевчанин получил срок

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за сексуальное насилие над малолетней дочерью сожительницы, которое нанесло тяжкий вред здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 44-летний осужденный неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы, не достигшей 14 лет. В результате преступных действий девочке нанесен тяжкий вред здоровью в связи с развитием психического расстройства.

Суд назначил ижевчанину наказание в виде 12,5 лет колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.