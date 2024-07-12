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Причинивший тяжкий вред здоровью малолетней дочери своей сожительницы ижевчанин получил срок

14:00, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Причинивший тяжкий вред здоровью малолетней дочери своей сожительницы ижевчанин получил срок
14:00, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
281
0
#Ижевск\n#дети\n#насилие
Фото: ИА «Сусанин»
281
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Мужчину отправили в колонию особого режима.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска осудили за сексуальное насилие над малолетней дочерью сожительницы, которое нанесло тяжкий вред здоровью ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что 44-летний осужденный неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы, не достигшей 14 лет. В результате преступных действий девочке нанесен тяжкий вред здоровью в связи с развитием психического расстройства.

Суд назначил ижевчанину наказание в виде 12,5 лет колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор не вступил в законную силу.

14:00, 12 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
281
0
#Ижевск\n#дети\n#насилие