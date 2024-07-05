Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Время альтернативной энергии Лонгрид Праздник для всей семьи Лонгрид БУММАШ - заводской бум Лонгрид

Вечером 5 июля жителей Балезино попросили не пить воду из-под крана

17:35, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Вечером 5 июля жителей Балезино попросили не пить воду из-под крана
17:35, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
198
0
#Балезино\n#водоснабжение
Фото: администрация Балезинского района
198
0

В это время будет проводиться гиперхлорирование системы водоснабжения.

Балезино. Удмуртия. Жителей Балезино попросили не пить воду вечером 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балезинского района.

Качество воды стало главным вопросом заседания районной санитарно-противоэпидемической комиссии. В ходе собрания председатель комиссии Елена Касимова рассказала, что в детских садах приходится готовить еду на привозной бутилированной воде. 

В адрес Балезинского Водоканала выдано предписание по промывке и дезинфекции систем водоснабжения. Вечером 5 июля будет организовано гиперхлорирование системы водоснабжения. Местных жителей Балезино, Такапи, Кожило и Кестыма просят не пользоваться водой в это время.

17:35, 05 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
198
0
#Балезино\n#водоснабжение