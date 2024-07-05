Вечером 5 июля жителей Балезино попросили не пить воду из-под крана

Балезино. Удмуртия. Жителей Балезино попросили не пить воду вечером 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Балезинского района.

Качество воды стало главным вопросом заседания районной санитарно-противоэпидемической комиссии. В ходе собрания председатель комиссии Елена Касимова рассказала, что в детских садах приходится готовить еду на привозной бутилированной воде.

В адрес Балезинского Водоканала выдано предписание по промывке и дезинфекции систем водоснабжения. Вечером 5 июля будет организовано гиперхлорирование системы водоснабжения. Местных жителей Балезино, Такапи, Кожило и Кестыма просят не пользоваться водой в это время.