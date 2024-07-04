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В Ижевске подозреваемый передал знакомому поддельные документы, обманув последнего на 15 млн рублей

12:10, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске подозреваемый передал знакомому поддельные документы, обманув последнего на 15 млн рублей
12:10, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
244
0
#мошенничество в особо крупных размерах\n#Ижевск\n#обман
Фото: ИА «Сусанин»
244
0

Правда выяснилась, когда потерпевший попытался вступить в право собственности.

Ижевск. Удмуртия. Задержан житель Ижевска, подозреваемый в мошенничестве на 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

По версии следствия, 30-летний подозреваемый в декабре 2022 года убедил знакомого передать ему 15 млн рублей в виде займа под залог земельных участков, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Позже мужчина вместо возврата денег передал знакомому документы на право собственности недвижимости. Однако, когда тот попытался стать собственником, в Росреестре выяснилось, что документы подделаны и земля никогда не принадлежала подозреваемому.

Мужчина заключен под стражу. За данное преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

12:10, 04 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
244
0
#мошенничество в особо крупных размерах\n#Ижевск\n#обман