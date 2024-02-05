В Сарапуле избили мужчину на глазах у его шестилетнего сына

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле возле детсада №20 подрались двое мужчин на глазах у шестилетнего сына одного из них. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По словам пострадавшего в драке 53-летнего И, ранее у него уже был конфликт с отцом другого воспитанника — А. Последний на повышенных тонах выразил недовольство тем, что И занял единственное свободное место на парковке. Тогда обошлось без рукоприкладства.

Спустя месяц мужчины вновь столкнулись. Местом конфликта стала узкая тропинка перед детским садом. И утверждает, что А, тая обиду с прошлой встречи, ударил его плечом, после чего избил на глазах у его шестилетнего сына. Ребёнок испытал стресс и бился в истерике.

Пострадавший мужчина зафиксировал побои и написал заявление в полицию.