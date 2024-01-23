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ДТП с бензовозом могло стать причиной образования пробки у села Совхозный в Удмуртии

10:48, 23 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
ДТП с бензовозом могло стать причиной образования пробки у села Совхозный в Удмуртии
10:48, 23 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
368
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пробки
Фото: Александр Младенцев (vk.com/iggs18)
368
0

В аварии никто не пострадал.

Завьялово. Удмуртия. У села Совхозный в Завьяловском районе водитель бензовоза наехал на препятствие. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ранее очевидцы рассказали в соцсетях, что возле Совхозного образовалась большая пробка. Также появилась информация, что причиной затора могло стать ДТП с участием бензовоза.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовой машины не справился с управлением и наехал на препятствие. Обошлось без пострадавших. На место прибыли инспекторы ДПС.

Напомним, вчера, 22 января, на дорогах Удмуртии также образовалось множество пробок, после снятия ограничений на движение по региональным дорогам и федеральной трассе.

10:48, 23 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
368
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пробки