ДТП с бензовозом могло стать причиной образования пробки у села Совхозный в Удмуртии

Завьялово. Удмуртия. У села Совхозный в Завьяловском районе водитель бензовоза наехал на препятствие. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Ранее очевидцы рассказали в соцсетях, что возле Совхозного образовалась большая пробка. Также появилась информация, что причиной затора могло стать ДТП с участием бензовоза.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовой машины не справился с управлением и наехал на препятствие. Обошлось без пострадавших. На место прибыли инспекторы ДПС.

Напомним, вчера, 22 января, на дорогах Удмуртии также образовалось множество пробок, после снятия ограничений на движение по региональным дорогам и федеральной трассе.