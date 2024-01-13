15 куриц погибли в огне пожара в удмуртском селе Ягул

Ягул. Удмуртия. В огне пожара в Удмуртии погибли ещё 15 куриц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Напомним, до этого крупная гибель несушек при пожаре в Удмуртии произошла в середине декабря 2023 года в Алнашах.

Пожар произошёл в селе Ягул Завьяловского района. Огонь уничтожил хозяйственную постройку на площади в 42 квадратных метра. Произошла разгерметизация 50-литрового газового баллона. Погибли 15 куриц. Причина пожара — отсутствие разделки перекрытия постройки от дымовой трубы.

Также напомним, что противопожарная разделка — это увеличение ширины стенок корпусов отопительных агрегатов в местах непосредственного контакта со строительными горючими конструкциями. Разделки выполняют до горючих конструкций здания, а также до конструкций, защищённых мокрой штукатуркой по металлической сетке, другими огнестойкими материалами, например, асбестом. Сгораемые материалы в составе перекрытия также могут быть защищены огнезащитными штукатурками, огнестойким пожаробезопасным гипсокартоном.

Разделки печей, дымоходов, возведённых в проемах сгораемых стен, необходимо выполнять на всю высоту отопительного оборудования в помещении, где оно установлено, при этом толщина противопожарной разделки не может быть меньше толщины этой стены. Все неплотности между разделками и строительными конструкциями объекта следует заполнять несгораемыми материалами.

Стена, пол, потолок в пределах печи должны защищаться огнестойкими материалами на расстояниях, превышающим на 150 мм её размеры.