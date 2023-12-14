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30 куриц погибли в огне пожара в Алнашах

09:40, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
30 куриц погибли в огне пожара в Алнашах
09:40, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#Алнаши\n#пожар\n#курицы
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
13
0

Причиной стала оставленная без присмотра инфракрасная лампа в курятнике.

Алнаши. Удмуртия. В селе Алнаши сгорел дом и надворные постройки на 151 квадратном метре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов — оставлена без присмотра инфракрасная лампа в курятнике.

В огне погибли 30 куриц. Добровольцы села оказывали помощь в прокладывании рукавной линии, разборке строительных конструкций.

Напомним, месяц назад 20 куриц также погибли в огне пожара в Завьяловском районе.

09:40, 14 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#Алнаши\n#пожар\n#курицы