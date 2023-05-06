На птицефабрике в Глазове усилили меры безопасности на фоне вспышки птичьего гриппа

Глазов. Удмуртия. На «Удмуртской птицефабрике» стабильна санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом «Сусанину» сообщила пресс-служба ООО «КОМОС ГРУПП», в которое входит предприятие в Глазове.

«С 1 апреля 2023 года ООО «Удмуртская птицефабрика» работает в усиленном режиме закрытого типа: все службы предприятия переведены в состояние повышенной готовности, усилены мероприятия по отпугиванию птиц от площадок, увеличены концентрации дезинфицирующих веществ в дезбарьерах и дезковриках, запрещены посещения предприятия лицами, не участвующими в технологических процессах (консультанты, представители поставщиков и клиентов). Дополнительно введена термометрия персонала при входе на предприятие, проведены внеплановые инструктажи, ограничено движение персонала внутри предприятия», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что в настоящий момент санитарно-эпидемиологическая обстановка на предприятии стабильная. Фактов заболевания поголовья не выявлено.

Напомним, ранее о безопасности продукции на птицефабрике в Глазове на фоне вспышки птичьего гриппа сообщил руководитель Главного управления ветеринарии Удмуртии.