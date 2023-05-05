Режим повышенной готовности ввели в Глазове из-за вируса птичьего гриппа

Глазов. Удмуртия. В Глазове ввели режим повышенной готовности из-за вируса высокопотагенного птичьего гриппа. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, Южное озеро и его окрестности посещать нельзя, они ограждены сигнальной лентой, здесь дежурит полиция.

Напомним, ранее после обнаружения мёртвых чаек в городе подтвердился очаг птичьего гриппа.

В угрожаемой зоне кроме Глазова также находятся населённые пункты в радиусе 5 км: деревни Штанигурт, Полынга, Колевай, Малый Ледошур и Лекшур.

В угрожаемой зоне запрещается:

- ввоз и вывоз птиц и инкубированного яйца,

- заготовка и вывоз кормов для птиц,

- выгульное содержание птиц,

- продажа птиц, выставки и ярмарки, где представлены птицы и животные,

- охота на птиц (за исключением регулирования численности).

С утра субботы, 6 мая, городская комиссия начнёт подомовой обход частных домовладений для точного учёта всей домашней птицы — в зоне карантина она будет изыматься у владельцев с выплатой компенсации из регионального бюджета.

На всех предприятиях, работающих с живой птицей, пройдут проверки биологической защиты.

Медики и специалисты Роспотребнадзора прорабатывают механизмы выявления гриппа птиц у людей и маршрутизации пациентов. Инфекционное отделение Глазовской межрайонной больницы и поликлиники готовы к оказанию медицинской помощи.

Роспотребнадзор организует поквартирный обход ближайших к озеру домов: на улице Колхозной, 4, 6, 8, 10, а также выборочное тестирование жителей на птичий грипп.

Напомним, что птичий грипп у людей проявляет себя как острая респираторная вирусная инфекция. Инкубационный период длится от 3 до 14 дней.

Симптомы птичьего гриппа у людей:

- повышение температуры до 38-40 градусов;

- сильный озноб, лихорадка;

- боль в горле, мышцах, голове;

- расстройства стула, диарея;

- тошнота, часто — многократная рвота;

- кашель.

Тяжелее всего переносят заболевание дети до трёхлетнего возраста. Иммунитет к заболеванию не вырабатывается, заражение может произойти повторно.

Если человек находится рядом с очагом инфекции и почувствовал себя плохо, необходимо обратиться к врачу или вызвать скорую помощь. Обязательно сообщить, что находился на территории, где были обнаружены инфицированные птицы.

Ежедневно Глазовская станция по борьбе с болезнями животных будет мониторить территорию озера, трупы птиц будут утилизироваться. Около озера появится мобильный карантинный пункт. Карантин по заболеванию может быть снят по истечении 21 дня после проведения всего комплекса мероприятий.

Обо всех случаях заболевания и падежа домашней птицы необходимо незамедлительно информировать городскую диспетчерскую службу по телефону: 5-00-67, либо сообщить на горячую линию Главного Управления ветеринарии Удмуртии: 8 800 222 17 16, в Глазовскую межрайонную станцию по борьбе с болезнями животных: 8 912 761 08 26.