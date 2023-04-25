Пожар в несколько гектаров произошёл в городской черте Глазова

Глазов. Удмуртия. В Глазове выгорело несколько гектаров в черте города — рядом с домом №1 по улице Карла Маркса. Об этом в соцсетях сообщил глава города Сергей Коновалов.

По его словам, ландшафтный пожар произошёл из-за нарушения правил безопасности. Пожарно-спасательная часть №17, оперативная группа администрации, работники коммунальных служб отреагировали на сигнал о пожаре моментально. Пострадавших нет.

«Ещё раз напоминаю: в Удмуртии введён особый противопожарный режим, он связан с угрозой распространения огня по сухой траве. Разводить костры, готовить пищу на открытом огне сейчас запрещено. Пожалуйста, поговорите об этом с детьми и подростками, и сами будьте законопослушны. От этого могут зависеть и природа, и человеческая жизнь. Будьте осторожны, берегите себя и близких», — обратился к согражданам глава Глазова.

Напомним, в МЧС по Удмуртии вновь напомнили о том, что можно и нельзя делать с огнём в текущий период. https://susanin.news/udmurtia/other/20230425-301807/ В начале апреля крупный ландшафтный пожар также произошёл в городской черте Ижевска, загорелось поле на улице Союзной. https://susanin.news/udmurtia/incidents/20230410-301306/