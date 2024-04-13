В Удмуртии зафиксировали пожар на природе

Якшур-Бодья. Удмуртия. 11 апреля загорелась сухая трава вдоль дороги около села Селычка Якшур-Бодьинского района. Об этом проинформировала районная администрация в социальных сетях.

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Вероятной причиной пожара называют брошенный окурок из проезжавшего мимо автомобиля.

В связи с повышенной пожароопасностью водителям не стоит выбрасывать из окон автомобилей непотушенные сигареты или спички. Также в весенний период собственникам земельных участков необходимо проводить на них уборку сухой травы. Категорически запрещено сжигание собранного мусора.

Возгорание травы около Селычки уже не первый случай распространения огня в этом году в открытой местности. На днях в Сарапульском районе произошел природный пожар в результате короткого замыкания на линии электропередач.