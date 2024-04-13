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В Удмуртии зафиксировали пожар на природе

11:27, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Удмуртии зафиксировали пожар на природе
11:27, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
296
0
#ландшафтный пожар\n#Якшур-Бодья
Фото: Администрация Якшур-Бодьинского района
296
0

Возгорание сухой травы случилось в Якшур-Бодьинском районе.

Якшур-Бодья. Удмуртия. 11 апреля загорелась сухая трава вдоль дороги около села Селычка Якшур-Бодьинского района. Об этом проинформировала районная администрация в социальных сетях. 

Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Вероятной причиной пожара называют брошенный окурок из проезжавшего мимо автомобиля. 

В связи с повышенной пожароопасностью водителям не стоит выбрасывать из окон автомобилей непотушенные сигареты или спички. Также в весенний период собственникам земельных участков необходимо проводить на них уборку сухой травы. Категорически запрещено сжигание собранного мусора. 

Возгорание травы около Селычки уже не первый случай распространения огня в этом году в открытой местности. На днях в Сарапульском районе произошел природный пожар в результате короткого замыкания на линии электропередач. 

 

11:27, 13 апреля, 2024
Константин Ижболдин
журналист
296
0
#ландшафтный пожар\n#Якшур-Бодья