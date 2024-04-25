Два ландшафтных пожара произошло в Сарапульском районе Удмуртии

Сигаево. Удмуртия. Два ландшафтных пожара произошли за сутки на территории Сарапульского района Удмуртии. Об этом сообщил в соцсетях глава района Айдар Шарафутдинов.

Сначала загорелся мусор на открытой территории у кладбища деревни Паркачево. Площадь пожара составила 5 кв. м. Причиной явилось неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

После полудня загорелась сухая трава у очистных сооружений села Кигбаево. Площадь пожара превысила 1 гектар. Причина та же: неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

«Напоминаю, что с 15 апреля на территории Удмуртии, в том числе Сарапульского района, установлен особый противопожарный режим, при котором запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, сухой травянистой растительности, листвы, тары и иных отходов», — обратился к землякам глава района.

Он также напомнил, что нарушение правил пожарной безопасности на загородном участке предусмотрены штрафы от 5 000 до 400 000 рублей.