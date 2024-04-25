Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Человек, который построил свой город Лонгрид Что происходит с Ижевским прудом? Лонгрид Ценность семейных отношений Лонгрид

Два ландшафтных пожара произошло в Сарапульском районе Удмуртии

12:45, 25 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Два ландшафтных пожара произошло в Сарапульском районе Удмуртии
12:45, 25 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Сарапульский район\n#ландшафтный пожар
Фото: администрация Сарапульского района УР
44
0

Площадь одного из них превысила гектар.

Сигаево. Удмуртия. Два ландшафтных пожара произошли за сутки на территории Сарапульского района Удмуртии. Об этом сообщил в соцсетях глава района Айдар Шарафутдинов.

Сначала загорелся мусор на открытой территории у кладбища деревни Паркачево. Площадь пожара составила 5 кв. м. Причиной явилось неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

После полудня загорелась сухая трава у очистных сооружений села Кигбаево. Площадь пожара превысила 1 гектар. Причина та же: неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

«Напоминаю, что с 15 апреля на территории Удмуртии, в том числе Сарапульского района, установлен особый противопожарный режим, при котором запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, сухой травянистой растительности, листвы, тары и иных отходов», — обратился к землякам глава района.

Он также напомнил, что нарушение правил пожарной безопасности на загородном участке предусмотрены штрафы от 5 000 до 400 000 рублей.

12:45, 25 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
44
0
#Сарапульский район\n#ландшафтный пожар