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В Ленинском районе Ижевска сгорела баня

13:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ленинском районе Ижевска сгорела баня
13:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Ижевск\n#пожар
Фото: unsplash.com (Ricardo Gomez Angel)
123
0

Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом.

Ижевск. Удмуртия. На переулке Инструментальном в Ижевске сгорела баня в частном секторе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Возгорание произошло около 16:45 в субботу, 18 марта. Стихия повредила внутреннюю отделку и кровлю на 15 квадратных метрах. Предварительная причина пожара — несоответствие размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на жилой дом, стоящий в 4 метрах от сгоревшего здания.

Спасатели напомнили, что при эксплуатации печного отопления не допускается эксплуатировать неисправные печи, а также печи не заводского производства; топить печи с открытыми дверцами; топить печи топливом, не предназначенным для данной печи. Также нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы; использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

13:00, 19 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
123
0
#Ижевск\n#пожар