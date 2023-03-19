В Ленинском районе Ижевска сгорела баня

Ижевск. Удмуртия. На переулке Инструментальном в Ижевске сгорела баня в частном секторе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Возгорание произошло около 16:45 в субботу, 18 марта. Стихия повредила внутреннюю отделку и кровлю на 15 квадратных метрах. Предварительная причина пожара — несоответствие размеров разделки перекрытия бани от дымовой трубы. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на жилой дом, стоящий в 4 метрах от сгоревшего здания.

Спасатели напомнили, что при эксплуатации печного отопления не допускается эксплуатировать неисправные печи, а также печи не заводского производства; топить печи с открытыми дверцами; топить печи топливом, не предназначенным для данной печи. Также нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы; использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.