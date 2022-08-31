Жительница Татарстана приехала в Ижевск, чтобы перевести мошенникам более 2 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Более двух миллионов рублей перевела мошенникам жительница Татарстана в банкоматах Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии

Сама женщина проживает в Агрызском районе Татарстана. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили о том, что на её имя оформлен кредит. После того как звонившие имитировали отмену заявки, они сообщили женщине о том, что злоумышленники, получив доступ к её персональным данным, могут похитить имеющиеся на её банковских счетах сбережения.

Женщину убедили пойти в ближайшее отделение банка, но в Агрызском отделении ей сообщили, что могут выдать деньги только после рассмотрения её заявления в головном офисе.

По совету звонивших, которые постоянно находились на связи, женщина поехала в Ижевск, при этом злоумышленники сами вызвали такси до офиса банка, обещая компенсировать проезд.

В столице Удмуртии потерпевшая сначала обналичила почти 1,5 млн рублей и перевела разными суммами на продиктованные ей счета в банкомате одного из торговых центров. Затем более 100 000 рублей она перевела со вклада, а для аннулирования заявки на кредит оформила кредит в банке и перевела более 600 000 рублей в том же банкомате торгового центра.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».