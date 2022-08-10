Жительница Ижевска за полтора года отдала мошенникам более 7 млн рублей

Ижевск. Удмуртия. Более 7 млн рублей перевела мошенникам индивидуальный предприниматель под предлогом получения компенсации за ранее приобретенные некачественные БАДы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Ижевску.

58-летняя ижевчанка сообщила сотрудникам полиции о том, что в декабре 2020 года ей позвонил неизвестный мужчина, который представился региональным представителем министерства, «отвечающего за возмещение морального и материального вреда». Он сообщил женщине, что ей положен сертификат на сумму 450 000 рублей, так как ранее она приобретала некачественные БАДы. Для получения сертификата нужно было заплатить налог, комиссию и страховку. Женщина, действительно приобретавшая в 2017 году БАДы, перевела на продиктованные ей банковские счета необходимую сумму.

Спустя некоторое время ей снова позвонили и сообщили о том, что сертификаты на 450 000 рублей закончились, но можно получить сертификат на 900 000 рублей, доплатив за страховку, комиссию и налог.

В последующем под предлогом увеличения номинала сертификатов женщина неоднократно переводила денежные средства в качестве комиссий, страховок и налогов. Сначала она потратила свои сбережения в размере 2,5 млн рублей, затем стала оформлять кредиты.

Спустя полтора года размер обещанного ей сертификата составлял уже 10 миллионов рублей. В общей сложности для получения компенсации ижевчанка перевела на разные счета более 7 млн рублей. Она поняла, что стала жертвой мошенничества только после того, как ей стали приходить смс-сообщения о временных заморозках и переносе срока выдачи сертификатов.

Отделом по Первомайскому району Следственного управления УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

МВД по Удмуртии информирует граждан: в России не существует министерства по возмещению материального ущерба и морального вреда.

Отметим, что признанному потерпевшим по уголовному делу гражданину материальный ущерб может быть возмещен только при предъявлении им требования о возмещении имущественного вреда. Для получения имущественной компенсации морального вреда также необходимо предъявление потерпевшим гражданского иска. Суммы возмещаемого вреда не предусматривают страхование и иные выплаты, не облагаются налогами и иными сборами.