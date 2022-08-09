Почти 100 детей в Удмуртии подверглись сексуальному насилию за полгода

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась неделя психолого-педагогического сопровождения педагогов детских садов и школ. Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный по правам ребёнка в Удмуртии Ольга Авдеева, тема первой встречи серьёзная — профилактика жестокого обращения с детьми, преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних, семейное воспитание.

«Из общего количества преступлений (395), совершённых в отношении несовершеннолетних, за шесть месяцев 2022 года, каждое четвёртое — «сексуальное». 90% подобных деяний совершено лицами, близкими ребёнку», — подчеркнула Ольга Авдеева.

Старшие воспитатели и заведующие детских садов обсудили актуальные вопросы с детским врачом-психиатром и детским сексологом.

«Интерес специалистов понятен — чаще это темы для школы, но, как показывает практика, кризис детско-родительских отношений, проблемы в поведении ребёнка, отсутствие доверия, актуальны и для дошколят», — отметила детский омбудсмен.