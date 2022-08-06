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Житель Глазова попытался похитить арбуз и сломал нос полицейскому

16:00, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Житель Глазова попытался похитить арбуз и сломал нос полицейскому
16:00, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
43
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#арбузы\n#насилие
Фото: unsplash.com
43
0

Суд признал мужчину виновным в применении насилия.

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили местного жителя за применение насилия в отношения сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба Глазовского районного суда.

Суд установил, что днём 9 мая 2022 года в одном из магазинов города мужчина пытался похитить арбуз. Мужчину доставили в отдел полиции, где дежурный сотрудник начала производить проверку причастности доставленного к совершению хищения арбуза путём получения объяснения. В это время похититель плодов, находясь в состоянии опьянения, ударил полицейского по лицу и сломал ему нос.

Суд при назначении наказания учёл личность виновного, полное признание им своей вины, наличие на его иждивении малолетнего ребёнка, принесение извинений перед потерпевшим, назначив наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.

16:00, 06 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
43
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#арбузы\n#насилие