Житель Глазова попытался похитить арбуз и сломал нос полицейскому

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили местного жителя за применение насилия в отношения сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба Глазовского районного суда.

Суд установил, что днём 9 мая 2022 года в одном из магазинов города мужчина пытался похитить арбуз. Мужчину доставили в отдел полиции, где дежурный сотрудник начала производить проверку причастности доставленного к совершению хищения арбуза путём получения объяснения. В это время похититель плодов, находясь в состоянии опьянения, ударил полицейского по лицу и сломал ему нос.

Суд при назначении наказания учёл личность виновного, полное признание им своей вины, наличие на его иждивении малолетнего ребёнка, принесение извинений перед потерпевшим, назначив наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.