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Молодая травница подверглась сексуальному насилию в лесопосадке Ижевска

12:20, 05 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Молодая травница подверглась сексуальному насилию в лесопосадке Ижевска
12:20, 05 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
1659
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#насилие
Фото: unsplash.com
1659
0

Подозреваемого задержали за пределами Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчина, которого заподозрили в преступлении против половой неприкосновенности девушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Удмуртии в пятницу, 5 августа.

По данным следствия, 27 июля 2022 года около 13:00 неизвестный мужчина в возрасте около 25-30 лет в лесопосадке на улице Ленина в Ижевске совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 25-летней девушки, которая занималась сбором лекарственных трав.

Следователи СК совместно с полицейскими составили фоторобот, допросили потерпевшую и свидетелей. В результате принятых мер 4 августа подозреваемого задержали за пределами Удмуртии. Им оказался 31-летний ранее не судимый мужчина.

Следователем готовятся материалы для предъявления ему обвинения и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

12:20, 05 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
1659
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#насилие