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В Шарканском районе в аварии с «КамАЗом» погибли два человека

10:30, 07 мая, 2022
Екатерина Сентемова
В Шарканском районе в аварии с «КамАЗом» погибли два человека
10:30, 07 мая, 2022
Екатерина Сентемова
1027
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#ДТП\n#смерть\n#автомобиль
Фото: 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
1027
0

По предварительным данным, водитель «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения.

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе на 44 км автодороги «Якшур- Бодья - Шаркан» произошла смертельная авария. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент случился 7 мая около 08:50 вблизи села Шаркан. По предварительным данным, автомобиль «Киа Рио» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли. Мужчина 1967 года рождения, управлявший грузовиком, не пострадал.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших устанавливаются.

10:30, 07 мая, 2022
Екатерина Сентемова
1027
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#ДТП\n#смерть\n#автомобиль