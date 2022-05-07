В Шарканском районе в аварии с «КамАЗом» погибли два человека

Шаркан. Удмуртия. В Шарканском районе на 44 км автодороги «Якшур- Бодья - Шаркан» произошла смертельная авария. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент случился 7 мая около 08:50 вблизи села Шаркан. По предварительным данным, автомобиль «Киа Рио» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом».

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки погибли. Мужчина 1967 года рождения, управлявший грузовиком, не пострадал.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибших устанавливаются.