Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Галина Кулакова: воля, труд, победа Лонгрид Мясо как часть жизни человека Лонгрид Даешь переработку: третий «Экодом» появился в Ижевске Лонгрид

В Ижевске арестовали мужчину по обвинению в сексуальном насилии над 7-летней девочкой

15:11, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
В Ижевске арестовали мужчину по обвинению в сексуальном насилии над 7-летней девочкой
15:11, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
1591
0
#Ижевск\n#Следственный комитет\n#арест\n#дети\n#насилие
Фото: pixabay.com
1591
0

Злоумышленник вел с ребенком переписку на интимные темы, а потом отправился к ней «в гости».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России, обвиняется ранее судимый 24-летний ижевчанин.

По версии следователей, 29 апреля 2022 года молодой мужчина в одном из интернет-мессенджеров начал переписку с 7-летней девочкой. В ходе общения он выслал ребенку фотографии порнографического содержания. Девочка рассказала об этом матери, та обратилась в правоохранительные органы. Далее от имени потерпевшей переписка шла под контролем полицейских.

Злоумышленник вызнал адрес девочки, и 1 мая направился к ней домой, где его и задержали.

По решению суда задержанного поместили под стражу, в отношении его возбуждено уголовное дело. В рамках расследования выясняются обстоятельства произошедшего, а также возможное возможное участие обвиняемого в других преступлениях.

15:11, 03 мая, 2022
Андрей Поносов
1591
0
#Ижевск\n#Следственный комитет\n#арест\n#дети\n#насилие