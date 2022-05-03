В Ижевске арестовали мужчину по обвинению в сексуальном насилии над 7-летней девочкой

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске арестовали местного жителя, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России, обвиняется ранее судимый 24-летний ижевчанин.

По версии следователей, 29 апреля 2022 года молодой мужчина в одном из интернет-мессенджеров начал переписку с 7-летней девочкой. В ходе общения он выслал ребенку фотографии порнографического содержания. Девочка рассказала об этом матери, та обратилась в правоохранительные органы. Далее от имени потерпевшей переписка шла под контролем полицейских.

Злоумышленник вызнал адрес девочки, и 1 мая направился к ней домой, где его и задержали.

По решению суда задержанного поместили под стражу, в отношении его возбуждено уголовное дело. В рамках расследования выясняются обстоятельства произошедшего, а также возможное возможное участие обвиняемого в других преступлениях.