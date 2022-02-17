Из-за прорыва трубы на насосной станции в Балезино нарушено холодное водоснабжение

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии на насосной станции прорвало трубу. Об этом сообщает пресс-служба Балезинского района.

Авария произошла в ночь на 17 февраля в 3:04. В результате оказалось затоплено машинное отделение.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии в поселке Балезино и деревнях Такапи, Кожило и Кестым сейчас ограничено холодное водоснабжение. В настоящий момент на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Порыв устраняет бригада из 10 человек.

Водоснабжение планируется восстановить к 11:00 17 февраля. Котельные функционируют в штатном режиме.

В дошкольных организациях пока приостановили занятия. В школах действует сокращенное расписание.

Напомним, что 29 декабря в Балезино грузовик снес часть наземной теплотрассы. Ликвидировать аварийный участок получилось только 30 декабря.