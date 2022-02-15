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Прокуратура Удмуртии проверит законность исполнительных производств в отношении двойников должников

17:50, 15 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Прокуратура Удмуртии проверит законность исполнительных производств в отношении двойников должников
17:50, 15 февраля, 2022
Андрей Бирюков
775
0
#Удмуртия\n#ФССП\n#долги
Фото: пресс-служба УФССП УР
775
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Для всех, кто стал ошибочным должником, открыта горячая линия.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии по поручению Генпрокуратуры Российской Федерации проверит законность исполнительных производств в отношении двойников должников. Об этом сообщила пресс-служба республиканского надзорного органа.

Прокуратура Удмуртии проверит, насколько законно региональное Управление ФССП совершало исполнительные действия в отношении лиц, которых по ошибке идентифицировали как должников.

Причиной возникновения двойников должников являются одинаковые анкетные данные — фамилия, имя, отчество и иногда даже дата рождения. При этом, по мнению прокуроров, права лжедолжников восстанавливаются несвоевременно. 

Для всех, кто попал в подобную ситуацию, открыта горячая линия по телефонам: (3412) 60-74-40, 60-73-32. По каждому обращению обещают провести проверку и принять меры, если будет необходимость.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году вступит в силу закон, который решит проблему ошибочных должников. Он обязывает указывать, помимо имеющихся данных, и ещё и один из идентификаторов — ИНН, СНИЛС или серию-номер паспорта. В случае отсутствия такового документ будет возвращаться без исполнения. 

17:50, 15 февраля, 2022
Андрей Бирюков
775
0
#Удмуртия\n#ФССП\n#долги