В 2022 году в Удмуртии решат проблему двойников должников

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с июня 2022 года вступит в силу закон, решающий проблему «двойников» в сфере возврата долгов. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике Игорь Наговицын.

В конце декабря 2021 года президентом России подписан Федеральный закон №417-ФЗ от 21 декабря 2021 года, который отныне поможет решить проблему двойников должников.

Неоднократно в Удмуртии и в России бывали инциденты, когда взыскание, наложенное на одного гражданина, приходило другому. Проблема в том, что в судебных приказах, которые поступают на исполнение в ФССП, значатся только фамилия, имя, отчество и дата рождения должника — а они могут быть одинаковыми.

Новый закон обязывает указывать, помимо имеющихся данных, и ещё и один из идентификаторов — ИНН, СНИЛС или серию-номер паспорта. В случае отсутствия такового документ будет возвращаться без исполнения.

Кроме того, Игорь Наговицын рассказал о другом федеральном законе — №499-ФЗ от 30 декабря 2021 года, который касается тех граждан, которые платят алименты на содержание детей.

Некоторые недобросовестные родители ранее могли выплачивать сумму, меньшую наложенной судом. Условно говоря, если гражданина обязали платить ежемесячно 10 тыс. рублей, а он платил 5 тыс. При этом суд ничего не мог сделать, так как это нарушением не считалось. Новый закон устраняет эту брешь.

«В случае неоплаты должник привлекается к административной и уголовной ответственности. Однако в случае, если родитель в полном объёме погасил задолженность по алиментам, то он подлежит освобождению от уголовной ответственности. Полагаем, что данная норма будет отличной мотивацией для родителей, имеющих непогашенные обязательства перед своими детьми», — заключил Игорь Наговицын.