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Жительнице Новосибирска пришлось сменить фамилию из-за долгов её тёзки

10:31, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Жительнице Новосибирска пришлось сменить фамилию из-за долгов её тёзки
10:31, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
348
0
#Новосибирская область\n#долги
Фото: twenty20.com
348
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Коллекторы требовали возврата долгов, а банки блокировали карты.

Новосибирск. Новосибирская область. Жительница Новосибирска сменила фамилию из-за долгов её полной тёзки. Как пишет «Российская газета», инцидент мешал сибирячке жить девять лет. 

В 2013 году жительница Новосибирской области узнала от Росреестра, что на ней числится квартира в Златоусте, Челябинская область. На самом деле жильё принадлежало её полной тёзке: совпадали фамилия, имя, отчество и даже дата рождения. 

В 2015 году ей позвонили коллекторы и требовали вернуть банку долг — 360 тыс. рублей. Женщина объяснила звонившему, что возникла путаница, тот обещался проверить, но это никак не повлияло на прекращение звонков. Сибирячка даже обратилась в банк, чтобы удостоверить его, что взятый тёзкой кредит ей не принадлежит, но и там верили неохотно.

Позднее жительнице Новосибирска приходили оповещения о долгах, ей заблокировали банковскую карту и запретили проводить регистрационные действия с автомобилем, который ей принадлежал. 

В конечном итоге сибирячка сменила фамилию, чтобы вся эта история наконец закончилась. Однако, по мнению адвоката, опрошенного «РГ», приставы всё равно могут прислать долг — даже после смены имени, а банки не особо хотят разбираться в столь мелких подробностях.

10:31, 05 февраля, 2022
Андрей Бирюков
348
0
#Новосибирская область\n#долги