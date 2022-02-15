Один телефонный звонок
Кто такие коллекторы и как защититься от их неправомерных действий
Андрей Бирюков
журналист
15 февраля 2022
15 февраля 2022
Источник: twenty20.com
В 2021 году МВД по Удмуртии зарегистрировало 69 заявлений о противоправных действиях коллекторов, а судебные приставы получили 436 таких обращений.
Ежегодно миллионы жителей России берут кредиты в финансовых организациях. Некоторые из них оказываются должниками — и их долги передаются коллекторам. По итогам I квартала 2021 года российские банки отдали им 145 млрд рублей долгов.
Что представляет среднестатистический житель, когда слышит слово «коллектор»? Возможно, он видит образ крепкого и хамоватого человека, который регулярно ему названивает и грубо напоминает о крупном долге. Или же представляет человека в костюме и с галстуком, который иногда звонит и просит вернуть «сотку», как в известной шутке.
Новости о коллекторах уже давно перестали быть сенсацией, но сама тема о том, кто они такие и на что право имеют, остаётся нераскрытой. Существует множество законодательных норм, которые регулируют деятельность коллекторских агентств, но далеко не каждый должник их знает — и недобросовестные «вышибалы» этим пользуются.
ИА «Сусанин» решило разобраться: кто такие коллекторы, что они могут делать, а что — категорически нет. Мы поговорили с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов и МВД по Удмуртской Республике, а также с адвокатом, и рассказываем, как выявить беззаконие в действиях взыскателей задолженности, а главное — как защитить себя от этого.
Что представляет среднестатистический житель, когда слышит слово «коллектор»? Возможно, он видит образ крепкого и хамоватого человека, который регулярно ему названивает и грубо напоминает о крупном долге. Или же представляет человека в костюме и с галстуком, который иногда звонит и просит вернуть «сотку», как в известной шутке.
Новости о коллекторах уже давно перестали быть сенсацией, но сама тема о том, кто они такие и на что право имеют, остаётся нераскрытой. Существует множество законодательных норм, которые регулируют деятельность коллекторских агентств, но далеко не каждый должник их знает — и недобросовестные «вышибалы» этим пользуются.
ИА «Сусанин» решило разобраться: кто такие коллекторы, что они могут делать, а что — категорически нет. Мы поговорили с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов и МВД по Удмуртской Республике, а также с адвокатом, и рассказываем, как выявить беззаконие в действиях взыскателей задолженности, а главное — как защитить себя от этого.
Детский сад
Детский сад
Обычный детский сад Ижевска. Дети на месте, воспитатели тоже. Внезапно на пороге учреждения появляется несколько посторонних мужчин. С ходу они потребовали пригласить к ним одну из работниц детсада. Гости не представились и вели себя хамовато, в помещение их не впустили. Не получив желаемого, они ушли. Однако затем телефон учреждения стал обрываться звонками: неизвестные стали через угрозы и оскорбления требовать вернуть долг.
Источник: twenty20.com
Это был не первый такой случай: в другой детский сад удмуртской столицы неизвестный решил просто позвонить, а не приходить лично. Он хотел получить информацию об одной из работниц учреждения, поговорить с ней, однако его ждало разочарование: она здесь уже не работала. Звонившего это не остановило, и он поставил на автодозвон телефон заведующей детского сада. За сутки его набрали около 120 раз.
После того как инциденты стали известны приставам, они возбудили дела об административном правонарушении. Результатов расследований ещё нет, однако, как заверили в ФССП, упомянутые взыскатели нарушением прав более не занимались.
После того как инциденты стали известны приставам, они возбудили дела об административном правонарушении. Результатов расследований ещё нет, однако, как заверили в ФССП, упомянутые взыскатели нарушением прав более не занимались.
Кто такие коллекторы
Кто такие коллекторы
Чтобы понять, кто такие коллекторы и могут ли они хамить и угрожать, «Сусанин» обратился за комментариями в управление ФССП по Удмуртской Республике. В ведомстве рассказали, что коллекторами являются сотрудники организаций (коллекторских агентств), основная работа которых — возврат просроченной задолженности.
Источник: Управление ФССП по Удмуртии
После того как гражданин оформляет кредит в финансовой организации на определённый срок, но не выплачивает его, он становится должником. Ему предлагают в течение определённого времени исполнить все обязательства, то есть вернуть долг. Если гражданин не реагирует на это, его долг могут продать коллекторскому агентству либо же просто нанять его сотрудников для принудительного взыскания.
Работой по возврату задолженностей могут заниматься только включённые в государственный реестр организации. В Удмуртской Республике их насчитывается 17.
Требования к созданию юридического лица отражены Федеральном законе № 230 от 03.07.2016 N 230-ФЗ. Его ещё называют «законом о коллекторской деятельности». Так, согласно ему, учредительные документы коллекторского агентства должны указывать на деятельность по возврату долгов, а размер чистых активов должен быть не меньше десяти миллионов рублей.
Работой по возврату задолженностей могут заниматься только включённые в государственный реестр организации. В Удмуртской Республике их насчитывается 17.
Требования к созданию юридического лица отражены Федеральном законе № 230 от 03.07.2016 N 230-ФЗ. Его ещё называют «законом о коллекторской деятельности». Так, согласно ему, учредительные документы коллекторского агентства должны указывать на деятельность по возврату долгов, а размер чистых активов должен быть не меньше десяти миллионов рублей.
Отметим некоторые обязанности коллекторских агентств, перечисленные в упомянутом законе: у организации должен быть список работников, которые имеют доступ к данным должников, сами сотрудники должны письменно подтвердить обязанность соблюдать правовые нормы, вести аудиозапись (и предупреждать об этом) прямого взаимодействия с должниками и третьими лицами. Эти записи, а также бумажные и электронные сообщения должны храниться не менее трёх лет.
Коллекторское агентство должно быть не просто создано, а ещё и зарегистрировано в государственном реестре, а он, в свою очередь, доступен на официальном сайте ФССП.
Коллекторское агентство должно быть не просто создано, а ещё и зарегистрировано в государственном реестре, а он, в свою очередь, доступен на официальном сайте ФССП.
Источник: unsplash.com
Один телефонный звонок: что на самом деле могут делать коллекторы
Один телефонный звонок: что на самом деле могут делать коллекторы
Как уже было отмечено ранее, деятельность коллекторских агентств регулируется Федеральным законом №230 от 03.07.2016 N 230-ФЗ. В частности, вторая глава данного документа устанавливает чёткие правила, как именно кредитор или лицо, которое действует от его имени, может взаимодействовать с должником.
Источник: студия IzhPhoto
Прежде всего, и кредитор, и коллекторы могут проводить личные встречи с гражданами, а также звонить им, писать сообщения электронной или обычной почтой.
Приставы указывают на более важные моменты: так, должника не должны беспокоить с 22:00 до 08:00 в будни и с 20:00 до 09:00 в выходные и праздники. В остальном также есть ограничения: например, кредиторы могут видеться с должниками не чаще одного раза в неделю, а звонить им — раз в сутки, но не более чем два раза в неделю и, соответственно, восемь раз в месяц. Писем (электронных, голосовых и телеграфных) — максимум два раза в день, четыре в неделю и шестнадцать в месяц.
Приставы указывают на более важные моменты: так, должника не должны беспокоить с 22:00 до 08:00 в будни и с 20:00 до 09:00 в выходные и праздники. В остальном также есть ограничения: например, кредиторы могут видеться с должниками не чаще одного раза в неделю, а звонить им — раз в сутки, но не более чем два раза в неделю и, соответственно, восемь раз в месяц. Писем (электронных, голосовых и телеграфных) — максимум два раза в день, четыре в неделю и шестнадцать в месяц.
Источник: unsplash.com
Приведённые выше примеры работы недобросовестных коллекторов написаны не просто так: по закону кредитор должен представиться, сообщить, какую организацию представляет и в чьих интересах работает. Любого рода угрозы и психологическое давление запрещены, также взыскателю нельзя обманывать должника насчёт его долга. И ещё один важный момент: связываться с родственниками, соседями или коллегами должника можно только с его письменного согласия. Кроме того, если третье лицо не согласится сотрудничать — коллекторы не вправе принуждать его к этому. Звонившие в детский сад лица нарушили абсолютно все эти правила, то есть их действия являются незаконными.
Что делать при нарушении прав
Что делать при нарушении прав
Далеко не всегда коллекторы следуют букве закона. В попытках получить деньги они прибегают к разным методам: от угроз до физического насилия. Так, в начале 2021 года коллекторы под Петербургом избили пенсионеров, пытаясь выселить их из дома. В 2020 году жительница Липецка попала под пресс взыскателей, несмотря на то что её долги были списаны судом. Как и в истории с детским садом, здесь в обоих случаях права должников были нарушены
Источник: twenty20.com
Как «Сусанину» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, полиция в 2021 году зарегистрировала 69 обращений на противоправные действия коллекторов. 17 заявлений были перенаправлены приставам — для привлечения нарушителей к административной ответственности. Уголовных преследований за прошлый год не было. В основном заявители указывали на навязчивость, то есть ночные звонки, частые встречи (более 1 раза в неделю) и телефонные звонки (более 1 раза в сутки).
Судебные приставы получили 436 обращений от граждан по вопросам соблюдения их прав как должников. Это больше, чем в 2020 году — 333 заявления. 99% обращений признаны обоснованными. Проведена одна внеплановая проверка, по её результатам составлены протоколы по статье 14.57 КоАП России. Возбуждено 90 дел об административных правонарушениях. Чаще всего нарушения связаны с общением коллекторов с родственниками должника, которые, как мы отмечали выше, могут проводиться только с согласия их всех.
Судебные приставы получили 436 обращений от граждан по вопросам соблюдения их прав как должников. Это больше, чем в 2020 году — 333 заявления. 99% обращений признаны обоснованными. Проведена одна внеплановая проверка, по её результатам составлены протоколы по статье 14.57 КоАП России. Возбуждено 90 дел об административных правонарушениях. Чаще всего нарушения связаны с общением коллекторов с родственниками должника, которые, как мы отмечали выше, могут проводиться только с согласия их всех.
Так что же делать, если коллекторы ведут себя некорректно и их действия явно выходят за рамки закона? На этот вопрос «Сусанину» ответил адвокат Алексей Кондаков. Он напомнил, что деятельность взыскателей строго регулируется так называемым «законом о коллекторской деятельности» — ФЗ №230 от 3.07.2016 N 230-ФЗ. Кроме того, юрист рекомендует будущим заёмщикам подробнее ознакомиться с нормами этого документа: например, как говорилось выше, взыскатели не должны звонить чаще раза в сутки или устраивать личные встречи чаще 1 раза в неделю и, понятное дело, применять силу.
Источник: Управление ФССП по Удмуртии
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Сейчас основное направление работы коллекторских агентств — это убеждение должника вернуть деньги кредитору. Если коллекторы взыскивают долг незаконными методами, то необходимо зафиксировать нарушение любым возможным способом: сделать запись разговора или скриншот экрана телефона, запросить детализацию звонков и СМС от вашего сотового оператора и так далее.
С жалобами на действия коллекторов юрист советует обращаться сразу в управление ФССП по Удмуртии, в задачи которого и входит контроль действий взыскателей задолженности. Подать обращение можно как лично в управлении, так и через официальный сайт.
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Как правило, недобросовестные коллекторы за свои незаконные действия при взыскании долга могут быть привлечены к административной ответственности по статье 14.57 КоАП России. В зависимости от ситуации и тяжести нарушения на виновного может быть наложен штраф от 5 тысяч до 2 миллионов рублей.
В тех случаях, когда взыскатели угрожают физической расправой, повреждением имущества или уже применили силу, следует обращаться в полицию — лично или позвонив в 112. Если заявление признают обоснованным, виновных привлекут к уголовной ответственности.
Однако хорошо бы не попадать в ситуации, при которых тема кредитов и коллекторов станет актуальной. Лучше заранее распланировать бюджет и стараться не влезать в долги, чтобы потом не выплачивать их «всю жизнь». Если всё-таки вы попали в неприятную ситуацию, когда срочно нужны деньги, то постарайтесь обратиться за помощью к близким людям. Скорее всего, они не откажут в ней.
Однако хорошо бы не попадать в ситуации, при которых тема кредитов и коллекторов станет актуальной. Лучше заранее распланировать бюджет и стараться не влезать в долги, чтобы потом не выплачивать их «всю жизнь». Если всё-таки вы попали в неприятную ситуацию, когда срочно нужны деньги, то постарайтесь обратиться за помощью к близким людям. Скорее всего, они не откажут в ней.