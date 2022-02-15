Один телефонный звонок

Ежегодно миллионы жителей России

в финансовых организациях. Некоторые из них оказываются должниками — и их долги передаются коллекторам. По итогам I квартала 2021 года российские банки

им 145 млрд рублей долгов.

Что представляет среднестатистический житель, когда слышит слово «коллектор»? Возможно, он видит образ крепкого и хамоватого человека, который регулярно ему названивает и грубо напоминает о крупном долге. Или же представляет человека в костюме и с галстуком, который иногда звонит и просит вернуть «сотку», как в известной шутке.

Новости о коллекторах уже давно перестали быть сенсацией, но сама тема о том, кто они такие и на что право имеют, остаётся нераскрытой. Существует множество законодательных норм, которые регулируют деятельность коллекторских агентств, но далеко не каждый должник их знает — и недобросовестные «вышибалы» этим пользуются.

ИА «Сусанин» решило разобраться: кто такие коллекторы, что они могут делать, а что — категорически нет. Мы поговорили с сотрудниками управления Федеральной службы судебных приставов и МВД по Удмуртской Республике, а также с адвокатом, и рассказываем, как выявить беззаконие в действиях взыскателей задолженности, а главное — как защитить себя от этого.