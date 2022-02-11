Пять человек пострадали в ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Информация об аварии поступила 11 февраля в 13:30. Рядом с деревней Карашур столкнулись два легковых автомобиля. В «Рено Сандеро» ехали два человека, в «Ниссан Альмера» — пять пассажиров, двое из которых дети.

Травмы получили 4 человека, еще одна пассажирка скончалась. Пожарные деблокировали пострадавших из машин.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

UPD: по информации 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, 63-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро», по предварительным данным, при совершении обгона в запрещенном месте не справился с управлением и столкнулся с «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

