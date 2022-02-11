Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Январский грех Владимира Шумайлова Лонгрид Второй пункт покупки вторсырья открылся в Ижевске Лонгрид Налоговый вычет: вернуть своё Лонгрид

Пять человек пострадали в ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии

15:30, 11 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Пять человек пострадали в ДТП в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии
15:30, 11 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
779
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавшие\n#смерть\n#автомобиль
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
779
0

Одна пассажирка скончалась.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

Информация об аварии поступила 11 февраля в 13:30. Рядом с деревней Карашур столкнулись два легковых автомобиля. В «Рено Сандеро» ехали два человека, в «Ниссан Альмера» — пять пассажиров, двое из которых дети.

Травмы получили 4 человека, еще одна пассажирка скончалась. Пожарные деблокировали пострадавших из машин.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

UPD: по информации 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, 63-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро», по предварительным данным, при совершении обгона в запрещенном месте не справился с управлением и столкнулся с «Ниссан Альмера», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

15:30, 11 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
779
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ДТП\n#пострадавшие\n#смерть\n#автомобиль