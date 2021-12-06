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В селе Сюмси по подозрению в убийстве мужа задержали мать семерых детей

14:00, 06 декабря, 2021
Андрей Поносов
В селе Сюмси по подозрению в убийстве мужа задержали мать семерых детей
14:00, 06 декабря, 2021
Андрей Поносов
1709
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#Удмуртия\n#Сюмси\n#Следственный комитет\n#убийство\n#расследование\n#дети
Фото: pixabay
1709
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Женщина во время ссоры ударила пьяного супруга ножом.

Сюмси. Удмуртия. В селе Сюмси задержали многодетную мать. Женщину подозревают в убийстве отца своих детей, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Одногодки, 34-летние муж и жена, воспитывали семерых совместных детей. Тело супруга со следами насильственной смерти было обнаружено в их квартире 3 декабря.

По версии следствия, вечером в пятницу мужчина находился в нетрезвом состоянии и у него произошла ссора с женой. В ходе конфликта женщина взяла нож и ударила им мужа в грудь. От полученного ранения отец многочисленного семейства скончался на месте.

Женщину задержали, ее подозревают в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Следователи готовят документы для предъявления обвинения, назначены медицинская и криминалистическая экспертизы.

14:00, 06 декабря, 2021
Андрей Поносов
1709
0
#Удмуртия\n#Сюмси\n#Следственный комитет\n#убийство\n#расследование\n#дети
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