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Автомобиль «Ижводоканала» попал в промытую под дорогой яму

15:50, 17 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
Автомобиль «Ижводоканала» попал в промытую под дорогой яму
15:50, 17 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
424
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#провалы\n#Ижводоканал
Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Максим Бочкарев)
424
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Без водоснабжения остался жилой дом и Нефтяной техникум.

Ижевск. Удмуртия. Автомобиль «Ижводоканала» угодил в яму на дороге. Фотографиями произошедшего поделились очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе МУП «Ижводоканал» «Сусанину» сообщили, что 17 ноября 2021 года в 12:30 в диспетчерскую поступило сообщение об аварийном повреждении в сетях на улице Сабурова, 23 (здание Нефтяного техникума) в Ижевске. Утечка воды обнаружилась на чугунном водопроводе диаметром 300 мм, построенном в 1977 году. На объект срочно направили аварийно-восстановительную бригаду из пяти человек.

В 13:50 отключили участок водопровода, авария была локализована. Без водоснабжения остались около 150 жильцов многоквартирного дома №19а. Также пришлось отключить водоснабжение здания самого Нефтяного техникума. Из-за промыва песка и других материалов из-под дороги в асфальте образовалась яма, в которую провалился автомобиль ремонтников. К 15:00 машину подняли из провала.

Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Последствия аварии будут ликвидированы в течение суток после отключения.

15:50, 17 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
424
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#провалы\n#Ижводоканал
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