В Воткинске ликвидировали пожар в частном жилом доме

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на улице Черняховского загорелся частный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской республике.

Сообщение о возгорании поступило 6 ноября, через 5 минут после сигнала на месте уже были пожарные первого пожарно-спасательного подразделения. К тому времени горели надворные постройки и жилой дом. Тогда площадь пожара составляла около 200 кв. м.

Из-за плотной застройки огонь мог перейти и на соседние участки. Пожарные проложили магистральную рукавную линию.

В настоящий момент возгорание локализовано. Разбор конструкций и проливка продолжается. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1000 кв. м.

Для тушения пожара привлекались 60 человек и 21 единица техники Воткинского городского звена УТП РСЧС. Из них 47 человек и 14 единиц техники были от МЧС России.

Для выяснения причин и всех обстоятельств произошедшего на месте работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватели.