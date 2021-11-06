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В Воткинске ликвидировали пожар в частном жилом доме

18:12, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
В Воткинске ликвидировали пожар в частном жилом доме
18:12, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
1359
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом\n#тушение пожара\n#техника
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
1359
0

Общая площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на улице Черняховского загорелся частный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской республике.

Сообщение о возгорании поступило 6 ноября, через 5 минут после сигнала на месте уже были пожарные первого пожарно-спасательного подразделения. К тому времени горели надворные постройки и жилой дом. Тогда площадь пожара составляла около 200 кв. м.

Из-за плотной застройки огонь мог перейти и на соседние участки. Пожарные проложили магистральную рукавную линию. 

В настоящий момент возгорание локализовано. Разбор конструкций и проливка продолжается. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 1000 кв. м.

Для тушения пожара привлекались 60 человек и 21 единица техники Воткинского городского звена УТП РСЧС. Из них 47 человек и 14 единиц техники были от МЧС России.

Для выяснения причин и всех обстоятельств произошедшего на месте работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватели.

18:12, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
1359
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#пожар\n#дом\n#тушение пожара\n#техника
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