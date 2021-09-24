Подросток из Ижевска угнал и продал дорогую иномарку своего 52-летнего собутыльника

Парень дождался когда уснет мужчина, нашел ключи от машины и уехал.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии задержали 18-летнего юношу, укравшего машину за 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Ночью 52-летний предприниматель у себя дома пил алкогольные напитки с молодым человеком, с которым познакомился в одном из кафе Ижевска. Утром он обнаружил, что его автомобиль, стоявший во дворе, исчез.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что машину, стоимостью более 2,5 млн рублей, похитил 18-летний житель Ижевска, с которым и выпивал потерпевший. Юноша дождался, когда мужчина уснёт, нашел в доме ключи от иномарки, угнал ее и продал через интернет.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК России («Кража, совершенная в особо крупном размере»). В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на 10 лет. Проданный автомобиль пока не найден.