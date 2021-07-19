Собака, лишившаяся глаза в Ижевске, могла пострадать не от девочек-подростков

По данным экспертизы, в животное стреляли.

Ижевск. Удмуртия. Школьницы могут оказаться непричастными к издевательствам над собакой в Ижевске. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ижевску, по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица.

Проведенная экспертиза показала, что у собаки был поврежден глаз от попадания пули, предположительно, - от пневматического оружия. Других травм на теле не обнаружили. Свидетель видел двух девочек с палками около уже раненого животного. С учетом результатов экспертизы правоохранители предполагают, что подростки могли взять палки в руки, опасаясь четвероногого.

Напомним, что в конце июня полиция начала проверку после публикации в соцсетях информации о том, что школьницы избили бездомную собаку и выкололи ей глаз. Неравнодушные горожане доставили животное в клинику, но спасти глаз не удалось.