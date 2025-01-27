Сельский сход провели в Удмуртии по вопросу жестокой расправы бродячих собак над овцами

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе Удмуртии провели сельский сход по вопросу нападения стаи бродячих собак на овец. Об этом в соцсетях сообщила глава района Галина Аверкиева.

«У медали всегда две стороны. Эта фраза вспомнилась мне сегодня перед встречей с жителями деревни Верхняя Слудка. Говорили о нашумевшем — о ситуации с нападением стаи бездомных собак на овец Алексея Мелехина. Казалось бы, ситуация прозрачная. Но на сегодняшний день в ней появилось несколько важных нюансов, которые делают её всё более неоднозначной», — отметила глава района.

Она пояснила, что у неё на руках два материала из полиции в административную комиссию района. Один — от овцевода Алексея Мелехина на нападение бездомных собак на его питомцев, а другой — на свободный выгул собаки самого Мелехина — от его соседей.

«Их продемонстрировала жителям на собрании. Было шумно. Алексей Мелехин собрал людей, на личные подсобные хозяйства которых якобы нападали бездомные собаки в прошлые годы. Однако в 2024 году в администрацию района не поступало материалов из полиции по факту нападения бездомными собаками на личные подсобные хозяйства жителей. Получается, что на сходе прозвучали истории людей, которые кроме эмоций должны были предоставить письменные обращения, фото- и видеофиксации. Но таковых не оказалось. Поэтому, уважаемые жители, если случаются подобные факты, подавайте заявление в полицию», — резюмировала Галина Аверкиева.

Отметим, что неделей ранее фермер в соцсетях рассказал о жестокой расправе над его овцами, отметив, что при обращении в полицию его отправляют в администрацию района, говоря «не наши полномочия». Алексей Милехин призвал подключиться к решению проблемы главу Удмуртии Александра Бречалова и федеральный Минсельхоз.