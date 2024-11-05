Порядок создания пунктов временного содержания бродячих животных утвердили в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов постановил утвердить Порядок создания и организации деятельности пунктов временного содержания животных без владельцев на территории УР, а также проведения в них мероприятий. Соответствующий документ опубликовали на портале государственных нормативно-правовых актов республики.

Документ содержит требования к размещению пунктов временного содержания (ПВС), их обустройству. Также определяется порядок поступления и содержания животных без владельцев в эти пункты; определены мероприятия по уходу за животными, мероприятия по уборке и дезинфекции помещений.

Документ также содержит образцы журнала движения животных в ПВС, карточки учёта животного, акты о передаче животного прежним и новым владельцам, а также умерщвления животного гуманным способом.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.