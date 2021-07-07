В Удмуртии в ДТП с грузовиком пострадали мужчина и женщина с годовалым ребенком

Девочка избежала серьезных травм благодаря удерживающему устройству.

Завьялово. Удмуртия. Мужчина и женщина с годовалым ребенком пострадали в аварии с грузовиком в Завьяловском районе. Легковушка въехала под фуру по дороге на ижевский аэропорт, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД России по Удмуртии.

ДТП произошло 6 июля примерно в 22:30 на 5 км трассы «Аэропорт – Воткинский тракт». Автомобиль «Лада Веста», которым управлял 26-летний мужчина, совершил столкновение с грузовиком «ДАФ».

В результате аварии были травмированы водитель легковушки и его пассажиры – 27-летняя женщина и годовалая девочка. Серьезных повреждений ребенок не получил благодаря тому, что в момент столкновения находился в детском удерживающем устройстве, отметили в ГИБДД.

Полиция проводит расследование обстоятельств происшествия и причин аварии.