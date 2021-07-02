Ситуация с хлором не повлияла на животных зоопарка Удмуртии

Все обитатели находятся во внутренних помещениях.

Ижевск. Удмуртия. Ситуация с хлором в городке Металлургов Ижевска не повлияла на животных зоопарка Удмуртии, все они находятся во внутренних помещениях. Об этом "Сусанину" сообщила директор учреждения Светлана Малышева.

"Дышим. Все в порядке, у нас есть регламент, мы отрабатывали эту ситуацию все 12 лет", - пояснила она.

В помещениях, где это возможно, для животных включили системы кондиционирования. В зоопарке работает служба безопасности.