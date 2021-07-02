Ситуация с хлором не повлияла на животных зоопарка Удмуртии

Все обитатели находятся во внутренних помещениях.
Ижевск. Удмуртия. Ситуация с хлором в городке Металлургов Ижевска не повлияла на животных зоопарка Удмуртии, все они находятся во внутренних помещениях. Об этом "Сусанину" сообщила директор учреждения Светлана Малышева.
"Дышим. Все в порядке, у нас есть регламент, мы отрабатывали эту ситуацию все 12 лет", - пояснила она.
В помещениях, где это возможно, для животных включили системы кондиционирования. В зоопарке работает служба безопасности.
Напомним, авария с утечкой токсичного газа произошла вечером 2 июля. Выброс составил около 800 кг. Специалисты продолжают проводить замеры каждые полчаса. В настоящее время показатели в пределах нормы. В ГКБ №6 развернули дополнительные койки на случай, если кому-то понадобится помощь.
В Ижводоканале добавили, что на водоснабжении выброс не отразился.