В Игринском районе тушат пожар на торфянике

Возгорание произошло в одном километре от районного центра.

Игра. Удмуртия. В Игринском районе произошел подземный пожар на торфянике. Возгорание зафиксировали в километре от районного центра. Об этом сообщает администрация Игринского района на официальной странице в сети «ВКонтакте».

Пожарные формирования предприятия «Удмуртлес» работают на Игра-Чемошурском торфоболоте. Тушение осложняется тем, что к месту возгорания нет проездов, все снаряжение сотрудникам лесоохраны приходится переносить вручную.

И добавим, с 25 июня в Удмуртии в 20 районах введено ограничение на посещение лесов. В зеленых массивах запрещены прогулки, массовые мероприятия, а также сбор грибов и ягод. Нарушителям грозит административный штраф от 4 до 5 тыс. рублей.

Ранее синоптики Удмуртского гидрометцентра сообщили, что жаркая погода сохранится в Удмуртии до конца июня.