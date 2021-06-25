Жаркая погода ждет жителей Удмуртии до конца июня

Столбики термометров покажут до +33 градусов.

Ижевск. Удмуртия. До конца июня погода в Удмуртии не изменится – температура воздуха будет выше климатических норм. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Ночью синоптики прогнозируют +16, +21 градус по Цельсию, днем +28, +33. Местами ожидаются дожди, а также грозы, которые будут сопровождаться ветром.

Из-за жаркой погоды на территории Удмуртии отмечается высокая пожароопасность лесов и торфяников. В 20 районах республики запретили посещать леса.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что такая жара может продлиться все лето.