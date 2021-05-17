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Лесной пожар произошёл в ижевском парке Кирова

11:40, 17 мая, 2021
Андрей Бирюков
Лесной пожар произошёл в ижевском парке Кирова
11:40, 17 мая, 2021
Андрей Бирюков
136
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Парк Кирова\n#пожар
Фото: unsplash.com
136
0

Инцидент произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске природоохранная прокуратура проводит проверку из-за пожара в городском лесу парка имени Кирова. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ведомства. 

Пока что проверяющим известно, что 16 мая на территории Ижевского лесничества произошёл низовой пожар — при нём обычно горят мхи и лишайники — на площади 0,16 га. По предварительной версии, инцидент произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Виновные лица пока что не установлены. 

Прокуратура проверит, как соблюдалось законодательство о пожарной безопасности в лесах. Ведомство готово принять меры, если нарушения будут обнаружены. 

Как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», за текущий сезон в республике произошло 44 лесных пожара общей площадью более 42 га. 

Напомним, что с 30 апреля в Удмуртии действует особый противопожарный режим. Он подразумевает запрет на сжигание мусора и сухой травы, разведение костров, проведение пожароопасных работ. Кроме того, с 13 мая по 1 июня 2021 года в 20 районах Удмуртии введён запрет на посещение лесов.

11:40, 17 мая, 2021
Андрей Бирюков
136
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Парк Кирова\n#пожар