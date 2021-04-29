Дело передано в суд.

Сюмси. Удмуртия. Подростку из Удмуртии грозит реальный срок за использование телефона учителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

17-летний ученик в декабре 2020 года находился в классе своего учебного учреждения. Пока преподавателя не было в помещении, подросток проявил интерес к его телефону. Взяв устройство, он зашёл в соцсети учителя: посмотрел переписку, от его имени писал гадости другим пользователям, а потом изменил статус на нецензурный.

Против ученика возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: по части 1 статьи 138 («Нарушение тайны переписки») и по части 1 статьи 272 УК России («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Дело передано в суд. Подростку грозит до двух лет колонии.