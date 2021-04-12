В Сарапуле оправдали женщину, обвиняемую в гибели 4 человек при пожаре

Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Сарапул. Удмуртия. Суд вынесен оправдательный приговор в отношении жительницы Сарапула. Женщина обвинялась в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть 4 человек, сообщает пресс-служба Сарапульского городского суда.

В декабре 2018 года в деревянном 8-квартирном доме в Сарапула произошел пожар, от отравления угарным газом погибли трое взрослых и один ребенок. Огнем было уничтожено и повреждено имущество жильцов.

В ходе расследования рассматривались различные версии возникновения пожара: неисправность проводки, авария электрооборудования и поджог. Ни одна из них не нашла подтверждения. Согласно выводам экспертизы, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Пожар возник именно в том месте, где часто курила обвиняемая. Однако достоверных и достаточных доказательств, что подсудимая курила именно в это время и не потушила сигарету, суд не усмотрел.

Подсудимая была признана невиновной. Сторона обвинения, не согласившись с таким решением, подала представление на приговор суда. Апелляционная инстанция оставила его без изменений, оправдательный приговор вступил в законную силу.