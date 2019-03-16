В Сарапуле передали в суд уголовное дело о гибели четырех человек на пожаре

Трагедия произошла в декабре 2018 года.

Сарапул. Удмуртия. Жительница Сарапула предстанет перед судом по уголовному делу о пожаре, в котором погибли 4 человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

Напомним, огонь в восьмиквартирном жилом доме №61 на улице Труда вспыхнул в ночь на 19 декабря 2018 года. В ходе расследования установлено, что причиной пожара стал непотушенный 33-летней жительницей дома окурок.

Огонь уничтожил имущество на сумму 3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 219 УК России («Нарушение требований пожарной безопасности») и статье 168 УК России («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Материалы дела передали в суд.