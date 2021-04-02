Жителя Ижевска задержали за попытку поджечь дом своей знакомой

Ему грозит до пяти лет колонии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейскими задержан местный житель, который пытался поджечь дом своей знакомой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Одним вечером подозреваемый пришёл к своей знакомой домой в частный сектор Первомайского района Ижевска, однако женщина не впустила мужчину. Тогда он взял канистру с бензином, облил крыльцо дома, а затем поджёг его. С места происшествия он скрылся. Возникшее возгорание удалось потушить одному из жителей дома, а подозреваемого вскоре задержали.

Против 32-летнего безработного мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК России («Покушение на умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога»). Ижевчанину грозит до 5 лет колонии.