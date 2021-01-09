Должник в Удмуртии пытался помешать приставам конфисковать его автомобиль

Он задолжал более 550 тыс. рублей.

Завьялово. Удмуртия. Судебным приставам в Завьяловском районе пришлось применить физическую силу в отношении должника. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Удмуртии.

Житель Удмуртии задолжал более 550 тыс. рублей. В установленные сроки свой долг он не погасил. Приставы выяснили, что должник имеет в собственности автомобиль «Ford Focus» и наложили на него арест.

Во время конфискации транспортного средства, мужчина попытался этому помешать: кричал, бросался под платформу эвакуатора. Сотрудники ФССП предупредили, что будут вынуждены применить силу. На их требования мужчина не отреагировал. В результате приставы применяли к нему силу и составили протокол по статье 17.8 КоАП России («Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов»).