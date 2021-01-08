  • $ 73.88 ↓
  • € 90.79 ↓

В Удмуртии за сутки в ДТП пострадали двое детей

12:00, 08 января, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии за сутки в ДТП пострадали двое детей
12:00, 08 января, 2021
Юрий Абашев
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#травматизм
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
72
0

В обоих случаях автомобили перевернулись.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

В четверг, 6 января, на 12 км дороги «Воткинск-Кельчино — граница с Пермским краем» 57-летний водитель автомобиля «Skoda Fabia» не справился с управлением, ушёл в занос и перевернулся. В результате аварии травмы получили пассажиры — 55-летняя женщина и 4-летняя девочка.

В этот же день на 3 км дороги «Завьялово-Гольяны» 53-летний водитель «Лады Калины» не справился с управлением, съехал в кювет с последующим опрокидыванием. Травмы получила 13-летняя пассажирка автомобиля.

12:00, 08 января, 2021
Юрий Абашев
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария\n#травматизм