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Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон в Ижевске отправили в колонию строгого режима

13:20, 30 декабря, 2020
Андрей Бирюков
Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон в Ижевске отправили в колонию строгого режима
13:20, 30 декабря, 2020
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Верховный суд Удмуртии\n#разбой
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Суд вынес приговоры четырём участникам банды.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики вынес приговор банде, которая в июне 2018 года напала на ТЦ «Кит», а позже — на автосалон в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 
Судом установлено, что организатор преступления летом 2018 года решил создать банду, чтобы обогатиться путём нападений на организации. Для этого он среди своих знакомых нашёл трёх человек со схожими взглядами. Вооружившись обрезом ружья, пистолетом и автоматом Калашникова, они напали на офис одного из банков в ТЦ «Кит». Ограбить его им не удалось — у менеджера не было ключей от сейфа, где лежали деньги. Позже участники той же банды напали на автосалон в Ижевске. Угрожая сотрудникам оружием, они похитили 335 тыс. рублей. 
Их задержали в июле 2018 года. В октябре 2019 года дело попало в суд. 29 декабря 2020 года Верховный суд Удмуртии приговорил членов банды к срокам от 8 до 12 лет колонии строгого режима. Их признали виновными в разбое, незаконной переделке, перевозке и хранении оружия. 
13:20, 30 декабря, 2020
Андрей Бирюков
176
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Верховный суд Удмуртии\n#разбой