Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон в Ижевске отправили в колонию строгого режима

Суд вынес приговоры четырём участникам банды.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики вынес приговор банде, которая в июне 2018 года напала на ТЦ «Кит», а позже — на автосалон в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что организатор преступления летом 2018 года решил создать банду, чтобы обогатиться путём нападений на организации. Для этого он среди своих знакомых нашёл трёх человек со схожими взглядами. Вооружившись обрезом ружья, пистолетом и автоматом Калашникова, они напали на офис одного из банков в ТЦ «Кит». Ограбить его им не удалось — у менеджера не было ключей от сейфа, где лежали деньги. Позже участники той же банды напали на автосалон в Ижевске. Угрожая сотрудникам оружием, они похитили 335 тыс. рублей.