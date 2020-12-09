В Глазове проникший в квартиру к школьнице педофил проведет 10 лет в колонии

Ранее мужчина приходил во двор к девочке и предлагал ей знакомство.

Глазов. Удмуртия. В Глазове надругавшегося над девочкой педофила отправили на 10 лет в колонию строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В январе 2020 года пьяный мужчина проник через приоткрытое окно первого этажа в квартиру потерпевшей. Злоумышленник совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся, выпрыгнув в окно.

Известно, что ранее подсудимый наблюдал за школьницей через окно, предлагал ей знакомство и несколько раз приходил в её двор.

В суде мужчина вину не признал, сказав, что девочка его оговаривает. Гособвинитель опроверг доводы обвиняемого.

Помимо 10-летнего срока в колонии суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы, а также удовлетворил иск потерпевшей на сумму 90 тыс. рублей.