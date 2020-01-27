Житель Удмуртии влез в приоткрытое окно и надругался над школьницей

Мужчина был пьян.

Глазов. Удмуртия. В Удмуртии задержали мужчину, который влез в приоткрытое окно дома в Глазове и надругался над 14-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

31-летний житель Юкаменского приехал в Глазов, где принял на грудь.

«В ночь с 22 на 23 января он пришел к дому, где, как ему было известно, на первом этаже проживала 14-летняя девочка. Между 4 и 6 часами утра мужчина залез в квартиру через приоткрытое окно и незаконно проник в комнату, где напал на спящую девочку», – рассказали следователи.

Угрожая школьнице, мужчина надругался над ней, после чего скрылся, а девочка позвала на помощь родителей. Взрослые сообщили о случившемся в полицию. Стражам порядка удалось задержать злоумышленника, его взяли под стражу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»). Мужчина уже признал свою вину.