13 пешеходов погибли и 281 пострадал в ДТП в Ижевске с начала года

Каждая вторая подобная авария происходит на «зебре».

Ижевск. Удмуртия. 13 пешеходов погибли и 281 пострадал в ДТП в Ижевске за 11 месяцев 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по столице Удмуртской Республики.

Всего на территории города произошло 285 наездов на пешеходов, в том числе 63 наезда на детей, которые получили травмы различной степени тяжести.

Правоохранители отмечают, что каждое второе подобное ДТП происходит на пешеходных переходах. Стражи порядка призвали пешеходов и автолюбителей быть более внимательными на дорогах.