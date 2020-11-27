Жителя Ижевска осудили за педофилию на 17 лет колонии

Это уже второй подобный случай в городе за неделю.

Ижевск. Удмуртия. Ещё одного жителя Ижевска осудили за педофилию. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии в пятницу, 27 ноября.

Напомним, в начале недели 35-летнего ижевчанина приговорили к 13 годам колонии строгого режима за надругательство над восьмилетней падчерицей.

Ещё одного «отчима» осудил Устиновский райсуд Ижевска за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней дочери сожительницы. Сообщается, что 29-летний мужчина в целях удовлетворения собственных половых потребностей, используя беспомощное состояние ребёнка, с марта по июнь 2016 года, когда девочке было 8-9 лет, и с ноября 2018 года по апрель 2020 года, когда девочке было 11-12 лет, совершил в отношении неё действия сексуального характера.

Семья имела статус беженцев с Украины, и недавно все члены семьи получили российской гражданство, а пострадавшая девочка училась в одной из ижевских школ. Поводом к началу разбирательств явилось то, что случайно происходящее с ребёнком заметил её младший брат и рассказал о непонятных действиях своей матери.

С учётом характера и степени общественной опасности преступления суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и с лишением на 18 лет права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.

Отбывание лишения свободы назначено в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.